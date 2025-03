China concede empréstimo de US$2 bi ao Paquistão

KARACHI (Reuters) - A China renovou um empréstimo de US$2 bilhões para o Paquistão, disse à Reuters o assessor do ministro das Finanças do Paquistão, Khurram Schehzad, em uma mensagem de texto neste sábado.

O Paquistão está trabalhando para fortalecer suas finanças depois de garantir um resgate de US$7 bilhões do Fundo Monetário Internacional em setembro de 2024. A primeira parcela do empréstimo está sendo analisada no momento e, se for bem-sucedida, o Paquistão receberá mais US$1 bilhão.

A garantia de financiamento externo já foi uma condição fundamental para que o FMI aprovasse acordos de resgate para a nação sem dinheiro.