Ciclone Alfred é rebaixado; milhões de australianos ficam em casa

As autoridades pedem que os moradores fiquem em casa e alertam que o pior está por vir.

"Os impactos já estão sendo sentidos e o pior está por vir nas próximas horas", disse o primeiro-ministro Anthony Albanese em uma coletiva de imprensa na Sala de Situação Nacional em Canberra.

"Seu impacto será sério e se intensificará nas próximas horas e, na verdade, nos próximos dias, e ainda trará ventos fortes, chuvas fortes, inundações e condições perigosas no sudeste de Queensland e no nordeste de Nova Gales do Sul neste fim de semana e nos próximos dias", disse ele.

Brisbane e Gold Coast serão atingidas por fortes chuvas hoje, enquanto a cidade de Lismore, no norte de New South Wales, uma das mais afetadas por enchentes recordes ao longo dos anos, já começou a inundar.

Enquanto isso, dois veículos da força de defesa australiana que estavam a caminho para ajudar os moradores de Lismore se envolveram em uma colisão na estrada e vários policiais ficaram feridos, segundo as autoridades.

O aeroporto de Brisbane continua fechado e a cidade suspendeu o transporte público. Mais de 1.000 escolas no sudeste de Queensland e 280 no norte de New South Wales foram fechadas.