Pressões deflacionárias da China se aprofundam em fevereiro

Os preços dos alimentos caíram 3,3% no mês passado, contra um aumento de 0,4% em janeiro. As celebrações do Ano Novo Lunar, o maior feriado anual do país, caíram no final de janeiro em comparação com fevereiro do ano passado, levando a preços mais altos de alimentos e serviços relacionados ao turismo em janeiro.

O estatístico do NBS, Dong Lijuan, disse em uma nota neste domingo que a base alta do IPC de fevereiro de 2024 provocou a queda do índice no mês passado: "Se excluirmos o impacto dos diferentes meses do Ano Novo Lunar, o IPC aumentou 0,1% em relação ao ano anterior em fevereiro"

Em uma base mensal, o IPC caiu 0,2%, contra um aumento de 0,7% em janeiro e abaixo da previsão de queda de 0,1%.

Para reanimar a demanda doméstica lenta, a China dobrou sua alocação para um programa ampliado de subsídios ao consumidor para veículos elétricos, eletrodomésticos e outros bens para 300 bilhões de iuanes (US$41,42 bilhões) este ano.

No entanto, medidas mais profundas para lidar com seu sistema de bem-estar social incompleto ainda estão longe de serem tomadas, o que deixa os consumidores e as empresas cautelosos em relação aos gastos em meio a uma recuperação econômica hesitante.

Os principais problemas estão na "fraca capacidade e disposição para o consumo", disse o Ministro do Comércio, Wang Wentao, na quinta-feira, nos bastidores da reunião parlamentar anual.