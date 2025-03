Setor imobiliário da China mostra mudanças positivas, diz ministro

Por Kevin Yao e Joe Cash e Ellen Zhang

PEQUIM (Reuters) - O setor imobiliário da China está mostrando mudanças positivas e a confiança do mercado está melhorando, disse seu ministro da habitação neste domingo, enquanto os formuladores de políticas tentam definir um tom mais otimista para a economia este ano em face da crescente pressão comercial dos Estados Unidos.

Os comentários vêm após vários anos difíceis para o outrora próspero setor imobiliário, com o investimento imobiliário caindo mais do que o registrado no ano passado e as vendas de imóveis e novas construções caindo em um ritmo de dois dígitos, pesando fortemente no crescimento econômico.