Ações da China e de Hong Kong terminam em baixa POR preocupações com deflação

O economista-chefe do Nomura para a China Ting Lu expressou preocupações de que o crescimento econômico do país perderá um pouco de impulso devido ao efeito de retorno da antecipação das exportações, à escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e à diminuição do impulso na recuperação do mercado imobiliário.

No fim de semana, a China anunciou tarifas sobre produtos agrícolas e alimentícios canadenses no valor de mais de US$2,6 bilhões, retaliando as taxas introduzidas por Ottawa em outubro de 2024 e abrindo uma nova frente em uma guerra comercial impulsionada em grande parte pelas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,38%, a 37.028 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,85%, a 23.783 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,19%, a 3.366 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,39%, a 3.928 pontos.