Ações europeias recuam com queda global de papéis de tecnologia; atenções se voltam para planos alemães

As ações de tecnologia tiveram os piores desempenhos do índice, com queda de 3,1%, em seu nível mais baixo desde o final de janeiro, conforme rápidas mudanças na política comercial dos EUA e preocupações com o crescimento da economia norte-americana deixaram investidores com baixa demanda por risco.

O índice de tecnologia norte-americano Nasdaq caía 4%, atingindo o menor nível em quase seis meses.

"Muitos investidores em todo o mundo estão reavaliando a demanda por riscos. O setor de tecnologia está sofrendo o impacto disso porque, quando há realização de lucros ou redução de riscos, as ações mais ativas são as mais combalidas", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

"Cortar agressivamente os gastos do governo e potencialmente adicionar tarifas... é compreensível que investidores estejam demonstrando mais temores de crescimento."

Os setores de bancos e de bens industriais, que inclui ações de defesa, caíram 2,7% e 2,1%, respectivamente. Ambos os setores haviam tido um rali recentemente, após o grande pacote fiscal da Alemanha e perspectivas de maiores gastos com defesa na região.

Membros do Partido Verde da Alemanha prometeram bloquear os planos do provável próximo chanceler Friedrich Merz de um aumento maciço nos empréstimos estatais, mas deixaram espaço para um acordo sobre medidas para renovar as forças armadas e reavivar o crescimento.