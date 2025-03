BCE deve manter a mente aberta para decidir se continuará cortando os juros ou se fará uma pausa, diz Kazimir

FRANKFURT (Reuters) - Ainda há muitos riscos de alta para a inflação da zona do euro e o Banco Central Europeu tem que permanecer com a mente aberta para decidir se deve prosseguir com os cortes nas taxas de juros ou interrompê-los, disse o presidente do banco central eslovaco, Peter Kazimir, nesta segunda-feira.

O BCE cortou os juros pela sexta vez desde junho na quinta-feira, mas levantou a perspectiva de uma pausa, dada a excepcional incerteza sobre as tarifas dos Estados Unidos, o aumento dos gastos com defesa e a volatilidade dos preços da energia.

"Os riscos de inflação permanecem inclinados para coma", disse Kazimir em um comunicado. "A história nos ensina que as tarifas desaceleram o crescimento e aumentam a inflação - exatamente o que queremos evitar."