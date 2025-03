Brasileira OCQ faz 1ª parceria para produção de resinas acrílicas na Índia

Os executivos comentaram que a OCQ, que afirma ser "um dos maiores grupos do setor químico da América Latina, com 21 investidas, e vendas de 800 mil toneladas de resinas em 2024", tinha planos de ter uma fábrica nos Estados Unidos, mas que o projeto foi colocado em "stand by" diante da volatilidade criada pelo governo de Donald Trump.

"Com os EUA dá um certo receio maior...a partir do momento em que o Brasil quiser igualar as tarifas que o Trump pretende colocar, isso pode inviabilizar" os planos, disse o presidente da OCQ.

"Estamos olhando agora um pouco mais para fora da caixinha dos EUA", acrescentou o executivo ao comentar sobre o mercado indiano. "A Índia fica mais interessante nesse contexto e nossos negócios ficam mais fortes na região", acrescentou o executivo.

A Índia tem como atrativos um grande mercado em rápida expansão, um ambiente que passou por reformas de governança que trouxeram mais segurança para investimentos e posição logística estratégica, disse Filippo Cattozatto, mencionando ainda os impactos da guerra comercial de Trump sobre os fretes internacionais.

"O Brasil é hoje um mercado com lógica de rouba-monte", disse Filippo Cattozatto, comentando sobre a fraqueza do setor químico nacional, que tem sido pressionado nos últimos anos por baixo crescimento, custos em alta e torrente de importações. "Está muito difícil ser empresário do setor químico e petroquímico no Brasil", disse Fortunato ecoando queixas recentes da gigante Braskem sobre o grande déficit na balança comercial do setor. "E isso estimula irmos para tão longe como estamos indo para Índia", acrescentou.

Fortunato afirmou que a OCQ vai ficar em modo de análise do mercado indiano até a metade de 2027, quando a partir daí poderá tomar decisão sobre as dimensões de uma fábrica própria para a parceria. Na primeira fase, a fábrica da Thermax em Gujarat vai adaptar uma linha de produção de resinas acrílicas com base no know-how desenvolvido pela OCQ, o que inclui base de etanol de cana-de-açúcar, que também é produzido na Índia.