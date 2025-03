BTG Pactual reitera compra para Petrobras, mas diz que alerta em relação a investimentos foi acionado

Para a equipe do BTG, as preocupações do mercado provavelmente desaparecerão apenas quando for confirmado que esse aumento de investimentos foi algo não recorrente.

A Petrobras surpreendeu o mercado no final do mês passado ao reportar investimentos de US$16,6 bilhões em 2024, cerca de US$2,1 bilhões acima da previsão da empresa para o ano. O anúncio na ocasião da divulgação do balanço, foi acompanhado de dividendos referentes ao quarto trimestre de US$9,1 bilhões.

A presidente da estatal, Magda Chambriard, disse na ocasião que entendia a frustração com a remuneração aos acionistas, mas que isso foi resultado principalmente da antecipação de uma plataforma no campo de Búzios, de alta rentabilidade, que se tornará o maior produtor do mundo em águas ultraprofundas.

Ela também acrescentou que a Petrobras poderá voltar a antecipar investimentos ao longo de 2025 que resultem em aumento da produção.

"O problema com traumas é que eles são difíceis de superar, e entender a raíz das suas causas é fundamental para avaliar se eles permanecem justificados", pontuaram os analistas do BTG.

Carvalho e equipe ponderaram que preocupações do passado sobre o plano de capex da Petrobras explicam a reação negativa inicial aos anúncios, mas ressaltaram que a situação atual difere significativamente dos riscos que se materializaram na última década.