Caixa Seguridade vai fazer oferta secundária de ações

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Seguridade anunciou no final do domingo que entrou com um pedido de oferta subsequente de ações que incluirá uma venda secundária de papéis detidos pelo controlador Caixa Econômica Federal.

A oferta já era esperada pelo mercado depois que a Caixa Seguridade informou no final de 2024 que o banco, que detém mais de 80% da companhia, havia autorizado a empresa a avançar com a operação após meses de estudos.

A Caixa Seguridade disse que a oferta consistirá na venda de 82,5 milhões de ações ordinárias. Considerando o preço de fechamento na sexta-feira, de R$15,99 por ação, o negócio totalizaria cerca de R$1,32 bilhão.