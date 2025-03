Cemig vai expandir energia solar por assinatura para fora de MG, avalia Estados próximos

Em entrevista à Reuters, ele afirmou que, embora o grupo Cemig venha concentrando sua estratégia de crescimento nos últimos anos em Minas Gerais, a geração distribuída seguirá a mesma lógica da comercialização de energia elétrica no mercado livre, segmento no qual a estatal mineira tem negócios e presença em todo o país.

"Para nós, é natural essa perspectiva de crescimento fora de Minas, porque a gente já tem atuação no mercado livre, especificamente, no Brasil como um todo", disse o executivo.

"E, obviamente, a gente vai dar o nosso primeiro passo para regiões onde tem maior conhecimento da marca e relacionamento com o mercado, especialmente na parte de média e alta tensão, (que fazem parte) do mercado livre".

A Cemig SIM atua com geração distribuída remota, modalidade na qual o consumidor de energia não precisa instalar painéis solares no próprio local de consumo: ele compra cotas ou integra o consórcio de uma fazenda solar remota e, por meio de um sistema de compensação, consegue descontos em relação à tarifa da distribuidora.

O serviço, que se popularizou como "energia solar por assinatura", vem sendo oferecido a consumidores ligados em baixa tensão, como residências e pequenos comércios, tanto por elétricas quanto por empresas de outros setores que lidam com grandes bases de clientes, como gás, telecomunicações e bancos.

Por não demandar do consumidor investimento ou área para instalação de painéis, a geração remota é vista como uma alternativa mais acessível e vem impulsionando a geração distribuída como um todo --segmento que é o principal responsável pelo avanço da fonte solar no Brasil, hoje já a segunda maior da matriz elétrica, com mais de 50 GW instalados.