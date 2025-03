Chefe de comércio da UE diz que EUA não estão interessados em acordo para evitar tarifas

Os dois lados identificaram algumas áreas de benefícios mútuos a serem buscadas, disse Sefcovic.

"Mas, no final, uma mão não pode bater palmas sozinha. O governo dos EUA não parece estar se empenhando em fazer um acordo", afirmou.

Sefcovic disse que a União Europeia está pronta para um engajamento construtivo, que ninguém ganha com as tarifas e que os parceiros com US$1,7 trilhão de comércio mútuo devem ser "extremamente cuidadosos".

"Portanto, nossas portas estão abertas. Mas, é claro, se isso não trouxer um resultado positivo, nesse caso sempre protegeremos as empresas, os trabalhadores e os consumidores europeus de tarifas injustificadas", disse.

"Acho que fomos muito claros sobre isso e sei que eles não esperam menos de nós."

(Reportagem de Philip Blenkinsop e Bart Meijer)