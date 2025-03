Família Moreira Salles lança oferta pública de aquisição de engarrafadora francesa Verallia

Por Alessandro Parodi

(Reuters) - A família Moreira Salles anunciou nesta segunda-feira que lançará oferta pública de aquisição das ações da engarrafadora francesa Verallia que ainda não possui e confirmou que pagará 30 euros por papel, avaliando a empresa em 6,1 bilhões de euros.

As ações do grupo, que fabrica garrafas para champanhe e conhaque, entre outras bebidas, subiram 4% no início do pregão. O papel acumula alta de cerca de 21% desde o início do ano, impulsionadas pelas negociações com os Moreira Salles.