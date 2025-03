Gleisi faz aceno a Haddad em posse como ministra e diz que trabalhará por agenda econômica

BRASÍLIA (Reuters) -A nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta segunda-feira que vai trabalhar pela consolidação das pautas econômicas do governo conduzidas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em um aceno ao colega em seu discurso de posse como integrante do ministério.

Gleisi também disse ter recebido a missão de colaborar com todos os ministros, e destacou que tem plena consciência de seu papel como articuladora política do Planalto no Congresso.

"Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas deste governo, as pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda", disse na cerimônia, que teve a presença de Haddad entre as autoridades.