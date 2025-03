Homem é preso suspeito de atear fogo a abrigo de vulneráveis no interior de SP, incêndio matou 4 pessoas

SÃO PAULO (Reuters) - Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira suspeito de atear fogo a um abrigo para pessoas vulneráveis em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e o incêndio resultou na morte de quatro pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram equipes do Corpo de Bombeiros que combatia as chamas. Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha viu o indiciado ateando fogo em um sofá e fugindo em seguida", afirmou a secretaria.

"No local estavam 22 pessoas, tendo oito delas ficado feridas e outras quatro morrido no local. O caso foi registrado como incêndio, homicídio e tentativa de homicídio."