Ibovespa fecha em queda com NY e commodities

- VALE ON caiu 1,62%, acompanhando os futuros do minério de ferro na China, em meio a receios com as tarifas dos EUA e a promessa da China de cortar a produção de aço bruto. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com queda de 0,71%, a 769 iuanes (US$105,92) a tonelada. A ação também ficou ex-dividendo a partir desta segunda-feira.

- PETROBRAS PN fechou com variação negativa de 0,03%, em dia de queda do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou negociado a US$69,28, decréscimo de 1,5%. A estatal anunciou na sexta-feira acordo para encerrar litígio com a EIG Energy nos EUA, em que pagará US$283 milhões. O BTG Pactual reiterou compra para os papéis, mas ponderou que dados recentes de investimentos acionaram o sinal de alerta.

- BRADESCO PN fechou negociada em baixa de 1,45%, em sessão negativa para a maioria dos bancos do Ibovespa. A exceção foi ITAÚ ON, que subiu 0,89%. BANCO DO BRASIL ON perdeu 0,32%, SANTANDER BRASIL UNIT declinou 1,43% e BTG PACTUAL UNIT perdeu 0,62%. O índice do setor financeiro na bolsa recuou 0,76%, pressionado também por B3 ON, que cedeu 2,15%.

- BRAVA ON recuou 5,72%, com o declínio do petróleo no exterior apoiando uma correção de baixa após a ação disparar quase 11% na última sexta-feira.

- CAIXA SEGURIDADE ON fechou em queda de 4,07%, após registrar oferta subsequente de ações que incluirá uma venda secundária de papéis detidos pela controladora, a Caixa Econômica Federal. A empresa disse que a oferta consistirá na venda de 82,5 milhões de ações ordinárias -- cerca de R$1,32 bilhão considerando a cotação de fechamento da última sexta-feira -- e será precificada em 19 de março.

- MAGAZINE LUIZA ON avançou 4,96%, após anunciar mudanças em sua estrutura organizacional para acelerar a evolução de sua plataforma digital, entre elas a unificação das vice-presidências de plataforma e de negócios, que ficarão sob a liderança de André Fatala. Para reforçar a divisão de plataformas, a empresa também contratou Ricardo Garrido, ex-Amazon, como diretor-executivo de marketplace.