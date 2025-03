Ibram defende agilidade no processo para licenciar exploração de minerais críticos

Entretanto, Jungmann destacou que a obtenção de uma licença ambiental para a exploração de minerais críticos no país pode demandar até oito anos, enquanto a média global é de cerca de "metade a um terço" disso.

Para o presidente do Ibram, instituto que representa as principais mineradoras no Brasil, como Vale, BHP e Anglo American, isso acaba limitando investimentos e o desenvolvimento da cadeia de minerais raros.

"Isso significa fuga de capitais. Os investimentos nos próximos anos aqui no Brasil seriam muito maiores (se os prazos de licença de projetos fosses menores)", afirmou Jungmann a jornalistas, em evento no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"(Para agilizar o licenciamento), tem que informatizar e usar a inteligência artificial. O Ibama tem que ter agilidade para avançar. A gente não quer facilidade, que se suprima algo, afrouxe. O que não pode é esperar cinco, seis ou sete anos."

O Ibram estima que até 2029 serão investidos em projetos minerais no país cerca US$68 bilhões.

O instituto aponta ainda que o Brasil precisa avançar no conhecimento de suas reservas de minerais raros. A estimativa, segundo ele, é que apenas 3% do território brasileiro foi mapeado até agora.