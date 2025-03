Investidores chineses assumem participações em empresas de Musk, diz Financial Times

(Reuters) - Investidores chineses ricos estão canalizando dezenas de milhões de dólares para empresas controladas pelo bilionário Elon Musk, usando um acordo que protege suas identidades da vista do público, informou o Financial Times no domingo.

Os investimentos estão sendo feitos por meio de veículos de propósito específico para evitar a ira das autoridades norte-americanas e das empresas que desconfiam do capital chinês durante um momento de baixa nas relações entre os dois países, disse o jornal, citando gestores de ativos e investidores envolvidos nas transações.

Três gestores de ativos apoiados pela China disseram ao Financial Times que venderam mais de US$30 milhões em ações de SpaceX, xAI e Neuralink -- três empresas privadas de tecnologia controladas por Musk -- a investidores nos últimos dois anos.