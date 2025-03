J. Safra Sarasin vai adquirir participação majoritária no Saxo Bank

"A experiência comprovada do Saxo Bank em investimentos digitais e plataformas de trading complementa perfeitamente a herança da J. Safra Sarasin de soluções personalizadas de gestão de patrimônio e ativos", disse o banco suíço.

O acordo visa aumentar o potencial do J. Safra Sarasin, que tem US$247 bilhões em ativos de clientes, e do Saxo Bank, com US$118 bilhões em ativos de clientes, acrescentou o comunicado.

"Nosso negócio é basicamente focado no segmento de clientes de alto patrimônio líquido", disse Daniel Belfer, presidente-executivo do J. Safra Sarasin, à Reuters nesta segunda-feira.

"O Saxo agora pode acrescentar o segmento de varejo (investor), além do segmento de trading institucional e o segmento de atacado que eles atendem."

O banco tem planos de fechar novos acordos com bancos privados e empresas de gestão de ativos, acrescentou.

"No momento, não há nada nesse espaço, mas há planos. Estamos sempre procurando", disse ele.