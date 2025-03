Japão está perto de atingir meta de preços do BC, diz o premiê

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse nesta segunda-feira que o banco central está próximo de atingir sua meta de inflação de 2%.

"O Banco do Japão está tomando várias medidas para alcançar a estabilidade de preços", disse Ishiba ao Parlamento quando perguntado por um parlamentar da oposição se a economia japonesa está em um estado ideal, no qual a inflação está aumentando em conjunto com o consumo sólido.

"Meu entendimento é que o Banco do Japão está prestes a atingir sua meta de preços", disse Ishiba.