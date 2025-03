Juros futuros sobem com temores de recessão nos EUA

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,75%, ante 14,692% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,74%, ante 14,688%.

O foco da atenção dos mercados globais neste pregão esteve em torno da maior economia do mundo, com comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, no fim de semana acirrando preocupações recentes de uma contração da atividade econômica no país.

Em entrevista à Fox News que foi ao ar no domingo, Trump se recusou a prever os impactos econômicos de suas prometidas tarifas sobre os principais parceiros dos EUA, limitando-se a dizer que a economia norte-americana passará por um "período de transição" devido às ações que seu governo está tomando.

Investidores interpretaram as declarações como uma abertura de Trump à possibilidade de uma recessão no curto prazo caso isso ajude na imposição de sua política comercial e outras medidas.

"A gente vê hoje um movimento de aversão ao risco global, muito expressado nos Estados Unidos... Trump se mostrou bastante receptivo com a possibilidade de uma eventual recessão a curto prazo caso seja necessário", disse Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Os comentários se somaram a temores recentes com a economia dos EUA, que tem registrado dados mais fracos do que os esperados nas últimas semanas -- como o relatório de emprego de fevereiro divulgado na sexta-feira -- além de deterioração no sentimento de consumidores e empresários.