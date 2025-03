Magalu muda estrutura organizacional para acelerar evolução da plataforma digital

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Magazine Luiza anunciou nesta segunda-feira mudanças em sua estrutura organizacional para acelerar a evolução de sua plataforma digital, entre elas a unificação das vice-presidências de plataforma e de negócios, que ficarão sob a liderança de André Fatala.

O executivo, citado pela empresa como um dos pilares da transformação digital do Magalu nos últimos 15 anos, assume a posição com a responsabilidade de expandir e integrar as áreas de marketplace, marketing e ads às áreas de tecnologia e cloud, que já estavam sob sua gestão.