Parlamentares da UE expressam dúvidas sobre euro digital após falha em sistema do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Parlamentares da União Europeia estão expressando novas dúvidas sobre o projeto do Banco Central Europeu de estabelecer um euro digital depois que uma falha no sistema de pagamento da instituição causou atrasos para milhares de famílias e comerciantes.

A pane no sistema de pagamentos Target 2 (T2) no mês passado fez com que os bancos não pudessem liquidar transações entre si durante a maior parte de um dia, em parte devido a um diagnóstico inicial errado do problema pelos técnicos do BCE.

Representantes de quatro dos oito grupos que compõem o Parlamento Europeu disseram que o incidente levantou algumas questões sobre a capacidade do BCE de cumprir seu projeto do euro digital, um novo sistema de pagamento aberto a todos os residentes da zona do euro.