Partido Verde da Alemanha pode se recusar em fornecer apoio à reforma de "freio da dívida"

Entretanto, várias vozes no campo de Merz e de seus prováveis parceiros de coalizão minimizaram a posição do Partido Verde como uma tática de negociação para obter concessões.

Depois de vencer a eleição federal do mês passado, Merz deseja afrouxar os rígidos limites para empréstimos estatais na Alemanha a fim de financiar o crescimento e renovar as Forças Armadas, indicando que uma Rússia hostil e um Estados Unidos não confiável podem deixar a Europa exposta.

Mas Merz e seu provável aliado de coalizão, o Partido Social Democrata (SPD), precisam do apoio do Partido Verde para aprovar medidas no atual Parlamento.

No novo Parlamento, que começa em 25 de março, as medidas podem ser ainda mais difíceis de serem aprovadas, com um contingente maior de parlamentares da extrema-direita e da esquerda radical ameaçando bloqueá-las.

O Partido Verde quer que mais medidas de proteção climática sejam incluídas nos planos de Merz e, em nível regional, pediram que uma fatia maior do dinheiro do fundo de 500 bilhões seja destinada aos Estados, para 200 bilhões, dos 100 bilhões planejados.

"Estamos mais distantes de uma aprovação hoje do que nos últimos dias", alertou o co-líder do partido, Felix Banaszak, no sábado.