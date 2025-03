Produção industrial da Alemanha sobe, mas exportações têm queda

As importações aumentaram 1,2% em janeiro em comparação com o mês anterior, mostraram os dados.

No ano passado, a Alemanha foi o único país do G7 a registrar contração por dois anos consecutivos. Os partidos que esperam formar o próximo governo da Alemanha concordaram, na semana passada, em reformular as regras de empréstimos para aumentar os gastos com defesa e destinaram 500 bilhões de euros para investimentos em infraestrutura ao longo de 10 anos.

Seus esforços para impulsionar a economia ocorrem no momento em que se aproxima uma guerra comercial com os EUA, com o presidente Donald Trump ameaçando impor tarifas à União Europeia.

A balança de comércio exterior apresentou um superávit de 16,0 bilhões de euros em janeiro, abaixo dos 20,7 bilhões de euros em dezembro de 2024 e dos 25,3 bilhões de euros em janeiro de 2024.

As exportações para os países da UE caíram 4,2% no mês, enquanto as exportações para países fora da UE diminuíram 0,4%.

A maior parte das exportações alemãs foi para os EUA em janeiro, embora as exportações tenham caído 4,2% em comparação com dezembro de 2024.