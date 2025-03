Secretário de energia dos EUA promete a executivos desenvolvimento mais rápido do setor de petróleo e gás

Por Arathy Somasekhar e Liz Hampton

HOUSTON (Reuters) - Em uma de suas primeiras reuniões com executivos de empresas de petróleo e gás desde que foi confirmado como secretário de energia dos Estados Unidos, Chris Wright disse que pretendia acelerar licenciamentos e apoiar o setor, disseram participantes à Reuters.

Os comentários, feitos em um jantar antes da CERAWeek, maior encontro do setor de energia do mundo, em Houston, estavam alinhados com a pressão do presidente Donald Trump para maximizar a produção de petróleo e gás dos EUA.