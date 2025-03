VLI habilita seu terminal no Maranhão para exportar milho à China

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - O Terminal Portuário de São Luís (TPSL), operado pela companhia de logísticas VLI, poderá exportar também milho para a China após conseguir habilitação do país asiático, em movimento com potencial de reforçar os embarques brasileiros a partir do chamado Arco Norte.

A VLI já leva, de ferrovia, parte da soja e do milho exportados pelo Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), operado por várias tradings no porto de Itaqui, também situado em São Luís e próximo do TPSL.