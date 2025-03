Wall Street cai por preocupações com guerra comercial; Tesla recua

A Nvidia caía 2,2%, enquanto a Meta e a Amazon.com tinham quedas de mais de 3% cada.

A Tesla recuava 7% depois que o UBS cortou sua previsão para as entregas da montadora no primeiro trimestre e reduziu seu preço-alvo para as ações.

O setor de tecnologia perdia 2,6%, liderando as quedas setoriais no S&P 500. O índice Russell 2000, de pequena capitalização com foco doméstico, caía 1%.

Em uma entrevista no domingo, Trump se recusou a prever se os EUA poderiam enfrentar uma recessão, em um momento em que os investidores estão preocupados com o fato de que suas políticas comerciais em relação ao México, Canadá e China poderiam diminuir a demanda do consumidor e o investimento corporativo.