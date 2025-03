Wall Street fecha em forte queda com temor de recessão

O S&P 500 teve sua maior baixa diária desde 18 de dezembro e o índice de tecnologia Nasdaq caiu 4%, sua maior queda percentual em um único dia desde setembro de 2022.

"É uma queda diária significativa, mas estamos vendo o tipo normal de queda que se vê em um mercado em alta", disse Tom Hainlin, estrategista nacional de investimentos em gestão de patrimônio no U.S. Bank. "As preocupações estão aumentando e investidores estão se afastando, mas ainda não vimos as preocupações com o crescimento se manifestarem nos dados."

No domingo, Trump se recusou a comentar sobre a reação negativa do mercado às suas ações tarifárias contra os maiores parceiros comerciais dos EUA, e se ansiedade relacionada às suas mudanças caóticas de política podem levar uma economia em desaceleração à recessão.

Adicionando instabilidade ao cenário, parlamentares norte-americanos estão tentando aprovar um projeto de lei de gastos para evitar uma paralisação do governo.

O Dow Jones caiu 2,08%, para 41.911,71 pontos. O S&P 500 perdeu 2,70%, para 5.614,56 pontos. O Nasdaq despencou 4%, para 17.468,32 pontos.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, as ações de tecnologia foram as que mais perderam, em queda de 4,4%.