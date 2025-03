Ações caem na maior liquidação em meses devido a temor econômico

Cada um dos 11 principais setores do S&P 500 caiu, embora os de tecnologia e de consumo discricionário -- os dois com pior desempenho no ano -- tenham registrado as menores quedas.

As negociações foram voláteis após atualizações conflitantes sobre as tarifas, enquanto o progresso em direção a um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia impulsionou brevemente os papéis.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que dobrará para 50% as tarifas previstas sobre todos os produtos de aço e alumínio importados do Canadá.

A última ameaça de tarifa elevou a inquietação entre os investidores de que as políticas comerciais de Trump, que incluem tarifas contra Canadá, México e China, podem desencadear uma desaceleração econômica ou causar recessão.

"Isso cria apenas angústia e nervosismo no mercado, de modo que continuaremos a ter uma reação do tipo 'atire primeiro, pergunte depois', que é exatamente o que estamos tendo", disse Ken Polcari, estrategista-chefe de mercado da SlateStone Wealth.

As ações ganharam alguma tração depois que os EUA concordaram em retomar a ajuda militar e o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia imediatamente após as negociações na Arábia Saudita. Nelas, Kiev expressou sua disposição em aceitar uma proposta dos EUA para um cessar-fogo de 30 dias em seu conflito com a Rússia, disseram os países em declaração conjunta.