Ações da China e de Hong Kong recuperam perdas apesar da queda em Wall Street

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta terça-feira e o mercado de Hong Kong recuperou as perdas iniciais mesmo após fortes quedas em Wall Street, em um sinal de crescente confiança na economia chinesa após a ascensão do DeepSeek.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,41%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,32%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve variação negativa de 0,01%, depois de cair até 2,1%.