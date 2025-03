Aliado de provável próximo chanceler da Alemanha diz estar otimista por aprovação de reforma fiscal

Merz tem enfatizado seu senso de urgência em relação ao aumento dos gastos com defesa. Após vencer a eleição federal no mês passado, ele disse que faltavam "cinco minutos para a meia-noite" para a Europa, alertando que uma Rússia hostil e um Estados Unidos não confiável poderiam deixar a Europa exposta.

O Partido Verde acusou Merz de usar a segurança europeia como pretexto para financiar medidas a fim de agradar sua base eleitoral, como cortes de impostos e restauração dos subsídios ao diesel para agricultores. Eles exigiram mais dinheiro para a proteção climática, moradia acessível e criação de oportunidades para os mais pobres.

Merz quer aprovar seus planos no Parlamento atual, porque com a nova composição da instituição, que toma posse em 25 de março, será mais difícil aprová-los com a maioria necessária de dois terços. Um contingente maior de parlamentares da extrema-direita e da esquerda radical está ameaçando bloqueá-los.

Os investidores e alguns economistas há muito tempo pedem que a Alemanha reforme seus limites de empréstimos estatais consagrados constitucionalmente - conhecidos como "freio da dívida" - para liberar investimentos.