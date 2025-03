BofA corta 150 cargos de nível júnior em divisão de banco de investimento, dizem fontes

O segundo maior banco dos Estados Unidos oferecerá à maioria dos empregados juniores, que incluem associados e analistas, outras funções fora do setor de banco de investimentos, disse uma das fontes à Reuters.

No entanto, alguns profissionais têm optado por sair, disse a outra fonte.

O rival Goldman Sachs está reduzindo sua equipe em 3% a 5% em um processo de revisão anual de desempenho neste ano, noticiou a Reuters no início de março, citando uma fonte familiarizada com o assunto.

Os cortes do Goldman equivaleriam a mais de 1.395 empregados pertencentes à força de trabalho global do banco, que no final de dezembro era de 46.500.

O JPMorgan Chase também está realizando várias demissões programadas para este ano.

A atividade dos bancos de investimento se recuperou nos últimos meses, com executivos de Wall Street aplaudindo o tom favorável aos negócios do governo do presidente norte-americano, Donald Trump.