Companhias aéreas dos EUA reduzem previsões de lucros em meio a incertezas

Já a United Airlines disse que seus lucros do primeiro trimestre agora devem ficar na extremidade inferior de sua previsão, por conta da queda de 50% nas reservas de viagens relacionadas ao governo. A companhia aérea disse ainda que os gastos reduzidos do governo também estavam tendo um efeito cascata no mercado doméstico de lazer.

Na segunda-feira, a Delta cortou suas estimativas de lucro do primeiro trimestre pela metade, dizendo que a demanda por viagens domésticas diminuiu.

Os cortes marcam um forte contraste em relação a um período recente, quando a capacidade limitada do setor e a forte demanda do consumidor reforçaram o poder de precificação das companhias aéreas, aumentando a perspectiva de um aumento nos lucros ao longo de vários anos.

ROTA

Desde então, preocupações com gastos com viagens derrubaram ações de companhias aéreas, e a liquidação de papéis acelerou na terça-feira.

As ações da Delta, que caíram 29% no último mês, cederam outros 8% durante a sessão. As ações da United, que perderam 28% em valor desde 10 de fevereiro, caíram 5%, enquanto a American cedeu 6%.