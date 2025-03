Dólar tem leve baixa com temores de recessão nos EUA ainda em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,40%, a R$5,858 na venda.

Em uma sessão com poucos dados e notícias no radar, dólar parecia ser influenciado por um movimento global de correção de preço e realização, uma vez que a divisa disparou ante uma série de seus pares no pregão anterior.

A principal razão para os ganhos do dólar na segunda-feira foram os receios em relação à saúde da maior economia do mundo, uma vez que os investidores estão preocupados que uma potencial guerra comercial provocada pelas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, possa afetar uma atividade já em desaceleração.

O sentimento pessimista em relação à economia dos EUA, já fomentado por dados de emprego mais fracos do que o esperado na semana passada e uma deterioração das perspectivas econômicas de consumidores e empresários, ganhou força no fim de semana devido a comentários de Trump.

Em entrevista concedida à Fox News, Trump evitou prever as consequências de suas medidas tarifárias, sinalizando que os EUA passarão por um "período de transição" enquanto se adaptam às ações tomadas por seu governo.

Investidores interpretaram a mensagem do presidente dos EUA como uma a abertura à possibilidade de uma recessão no curto prazo a fim de satisfazer a implementação de suas medidas econômicas consideradas mais agressivas.