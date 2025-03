Empresas soam alarme enquanto tarifas de Trump fazem consumidor cortar gastos

Na segunda-feira, os receios alimentaram uma liquidação no mercado de ações que eliminou quase US$5 trilhões do pico do S&P 500 no mês passado, quando Wall Street aplaudia grande parte da agenda de Trump. [MKTS/GLOB]

Falando após o fechamento do mercado na segunda-feira, o CEO da Delta Air Lines alertou que as preocupações econômicas entre consumidores e empresas já estavam prejudicando as viagens domésticas.

"Vimos empresas começarem a recuar. Os gastos corporativos começaram a estagnar", disse o CEO Ed Bastian à CNBC. "Consumidores de um setor discricionário não gostam de incertezas."

Os cortes nos gastos discricionários feitos pelos norte-americanos derrubaram as ações das companhias aéreas nesta terça-feira. A cada dia aumentam as evidências no mundo corporativo de que a implementação caótica das tarifas de Trump está se traduzindo em cautela na Main Street -- a economia da classe média.

Espera-se que Trump fale com cerca de 100 CEOs em uma reunião regular da Business Roundtable em Washington, um grupo influente que inclui chefes de grandes empresas dos EUA, como Apple, JPMorgan Chase e Walmart. O presidente republicano se encontrou com executivos de empresas de tecnologia na Casa Branca na segunda-feira.

ÚLTIMAS TARIFAS