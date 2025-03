EXCLUSIVO-Mercedes desenvolverá carros inteligentes para mercados globais com sensor lidar da chinesa Hesai

"Presumo que a montadora tenha tentado encontrar alternativas que possam ser comparáveis aos produtos da Hesai em termos de desempenho e preço, mas o resultado é que não há nenhuma", afirmou Fan.

Os fabricantes europeus usam a Hesai como fornecedora de lidar para seus modelos vendidos na China, acrescentou.

A Hesai vem expandindo duas linhas de produção na China para atingir uma capacidade anual de mais de 2 milhões de unidades este ano para atender à crescente demanda, segundo Fan.

A empresa também está montando linhas de produção no exterior com a meta de lançá-las já no próximo ano para atender seus clientes fora da China, preocupados com os riscos tarifários e logísticos, disse Fan. Ele não quis informar onde será localizada a fábrica no exterior.

A demanda por lidar está aumentando no mercado chinês altamente competitivo, já que as montadoras oferecem cada vez mais recursos inteligentes em modelos acessíveis.

(Reportagem de Zhang Yan e Brenda Goh)