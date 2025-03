Governo argentino publica decreto para novo programa do FMI

O decreto diz que o programa envolverá um período de pagamento de 10 anos com um período de carência de quatro anos e seis meses. Acrescentou que os novos fundos recebidos serão usados para pagar a dívida do Tesouro com o banco central.

Não foi informado o valor em dólares do novo programa.

A Argentina é o maior credor do FMI e tem um histórico irregular com o fundo sediado em Washington. O país já teve 22 programas com o fundo, incluindo um recente de US$44 bilhões que ainda está sendo pago.

O governo de Milei impôs uma austeridade rígida que ajudou a reverter déficits fiscais e reduziu a inflação de três dígitos, mas as reservas do banco central permanecem negativas em uma base líquida, limitando o poder de fogo do governo.

No decreto, o governo disse que as reservas líquidas estavam negativas em US$11,2 bilhões em dezembro de 2023, quando Milei assumiu o cargo, e que haviam melhorado em cerca de US$7 bilhões desde então, sugerindo que permanecem em torno de US$4 bilhões no vermelho.

Os novos fundos do FMI ajudariam a reforçar esse equilíbrio e potencialmente abririam caminho para que Milei desfizesse os controles de capital em vigor desde 2019, que distorcem os negócios e o comércio.