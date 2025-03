Ibovespa oscila pouco em meio a dados de produção e balanços

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria sem viés claro nesta terça-feira, em meio a um ambiente externo um pouco mais tranquilo, enquanto agentes financeiros repercutem números sobre a produção industrial brasileira no começo do ano e resultados corporativos.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, mostrava estabilidade, a 124.516,2 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, cedia 0,04%.

(Por Paula Arend Laier)