Ibovespa recua com Rede D'Or entre maiores perdas

- REDE D'OR ON caía 3,8%, mesmo após divulgar na véspera Ebitda consolidado de R$2 bilhões no quarto trimestre, avanço de 34,4% ano a ano. Analistas do Itaú BBA chamaram a atenção para tendências mais fracas no segmento hospital, com adição mais lenta do que o esperado de leitos operacionais e crescimento substancial em custos de pessoal e de terceiros.

- IGUATEMI UNIT recuava 2,9%, tendo no radar o anúncio de assinou os contratos envolvendo as aquisições de participações nos empreendimentos paulistanos Shopping Pátio Higienópolis e Shopping Pátio Paulista e que acertou compromissos firmes de investimento com "parceiros financeiros e coproprietários" que somam quase R$1,48 bilhão.

- COGNA ON subia 2,42%, com o balanço do grupo de educação, que será conhecido no final da quarta-feira, também no radar. Em relatório no mês passado, o Goldman Sachs disse que a empresa está melhor posicionada para entregar resultados fortes entre outros nomes de educação, apoiada principalmente pelo forte desempenho da Vasta e sólido EBITDA recorrente na Kroton.

- MAGAZINE LUIZA ON avançava 1,58%, renovando máxima intradia no ano no terceiro pregão seguido de valorização, a poucos dias da divulgação do resultado da varejista no último trimestre do ano passado. O balanço está previsto para a próxima quinta-feira, após o fechamento do mercado brasileiro.

- VALE ON valorizava-se 0,13%, em dia de desempenho misto de futuros do minério de ferro no exterior. O contrato de referência na Bolsa de Cingapura avançava 0,9%, enquanto o vencimento mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, encerrou o pregão praticamente estável.