Inter&Co começa estratégia de expansão na América Latina pela Argentina

(Reuters) - O Inter anunciou nesta terça-feira a expansão de sua conta global de investimentos para a Argentina, em uma primeira fase da estratégia do grupo brasileiro de ampliar o acesso a seu ecossistema global para outros mercados latino-americanos.

O movimento é acompanhado de uma parceria estratégica local com o Grupo Bind, empresa autorizada a operar naquele país e com quase um século de experiência no setor financeiro argentino. Assim, o Inter não precisará de licença bancária na Argentina.

"A expansão do nosso ecossistema global reflete o compromisso do Inter em atender a essa demanda existente na América Latina por meio de parcerias estratégicas, garantindo escala para o negócio", afirmou o presidente-executivo global do Inter, João Vitor Menin, em comunicado à imprensa.