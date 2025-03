Japão revisa para baixo expansão do PIB no 4º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) teve uma expansão anualizada de 2,2% nos três meses até dezembro, mostraram os dados revisados do Escritório do Gabinete nesta terça-feira, contra estimativa inicial de 2,8%.

Os números revisados do PIB se traduzem em uma expansão trimestral de 0,6% em termos ajustados pelos preços, em comparação com 0,7% divulgado em fevereiro. A fraqueza no consumo também foi observada nos dados de gastos das famílias, muito mais fracos do que o esperado, divulgados na terça-feira.

"Não houve nenhuma mudança significativa, então não acho que isso terá qualquer impacto na mudança da percepção das pessoas sobre a economia", disse Kazutaka Maeda, economista do Instituto de Pesquisa Meiji Yasuda.

"Se você olhar para o PIB por si só, não acho que isso impedirá o Banco do Japão de aumentar a taxa de juros."

O Banco do Japão aumentou a taxa de juros de curto prazo em janeiro para o maior nível em 17 anos, e o impulso do crescimento na quarta maior economia do mundo será um dos principais fatores que determinarão a rapidez com que o banco continuará a apertar a política monetária.

(Reportagem adicional de Makiko Yamazaki)