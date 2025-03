Juros futuros têm baixas firmes com ajuste de posições após movimento de fuga do risco

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a terça-feira em queda firme no Brasil, com investidores ajustando posições após o “risk-off” visto na véspera, em um cenário de preocupações com a desaceleração da economia norte-americana e com a guerra de tarifas envolvendo Estados Unidos e outros países.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,71%, ante o ajuste de 14,791% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 14,53%, ante o ajuste de 14,701%.