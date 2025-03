Lançamentos da Cury até início de março disparam quase 50% sobre um ano antes

Os lançamentos da Cury em 2025 até o momento representam uma alta de 47% na comparação com os primeiros três meses de 2024, quando a empresa lançou R$1,9 bilhão. Segundo o vice-presidente comercial da Cury, Leonardo Mesquita da Cruz, o desempenho da empresa até o momento provavelmente será o geral do primeiro trimestre.

"A gente historicamente adota essa estratégia de ter o primeiro, segundo trimestres muito fortes... Como a Cury teve um ano de 2024 muito bom e fechou o ano com estoque bem saudável, até relativamente baixo, a gente tem a possibilidade de entrar o ano com um lançamento muito forte", afirmou o executivo.

No quarto trimestre de 2024, a Cury, resultado da joint venture entre Cyrela e Cury Empreendimentos, lançou R$1,4 bilhão, 63,4% acima de um ano antes, e suas vendas líquidas foram 57,4% maiores, somando também R$1,4 bilhão.

A receita líquida da Cury nos últimos três meses de 2024 somou R$1 bilhão, alta de 27,5% ano a ano, com lucro líquido de R$165,8 milhões sendo 3,4% maior no período. O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) foi de 66,3% versus 59,6% um ano antes.

A empresa com foco no segmento econômico se beneficiou das mudanças nos parâmetros do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e também das recentes alterações nos Planos Diretores de São Paulo e do Rio de Janeiro, ocorridas no final de 2023, segundo o vice-presidente comercial.

"Essa legislação ampliou o nosso horizonte para trabalhar em regiões mais centrais... O nosso leque de oportunidades aumentou muito", afirmou Cruz, acrescentando que a companhia ainda enxerga muitas oportunidades nessas duas cidades.