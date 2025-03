Minério de ferro sobe em Cingapura com otimismo sobre aumento da demanda da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram na bolsa de Cingapura nesta terça-feira, impulsionados pelas expectativas de aumento da demanda, com as siderúrgicas da região norte da China prontas para retomar a produção após a conclusão da reunião anual do parlamento chinês.

No entanto, os ganhos foram limitados por preocupações com o aumento do atrito comercial global provocado pelas últimas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.