Pequenos investidores chineses adotam DeepSeek em suas operações no mercado

Por Samuel Shen e Tom Westbrook

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - Se você não pode combatê-los, junte-se a eles, é o mantra entre pequenos investidores chineses que estão adotando o DeepSeek e outras ferramentas de inteligência artificial (IA), em nítido contraste com a repressão do governo no ano passado a grandes operadores que usam robôs em suas operações.

Cursos intensivos online cresceram rapidamente e as salas de treinamento estão lotadas de operadores ansiosos para vencer o mercado usando modelos de computador, uma vez que a popularidade do DeepSeek -- ele próprio apoiado por um fundo quantitativo -- mudou não apenas a trajetória do mercado, mas a percepção do setor de US$700 bilhões de hedge fund da China.