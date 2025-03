Petróleo sobe com dólar mais fraco, mas temores de recessão e tarifas pesam

Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos subiram 0,3%, a US$66,25 por barril, após quedas anteriores também.

Ambos os índices de referência fecharam em queda de 1,5% na sessão anterior.

As ações, que são frequentemente acompanhadas pelos preços do petróleo, estavam flertando com uma correção após caírem na segunda-feira, quando o S&P 500 registrou sua maior queda em um dia desde 18 de dezembro e o Nasdaq caiu 4,0%, sua maior queda percentual em um único dia desde setembro de 2022.

O índice do dólar atingiu uma baixa de quatro meses, tornando o petróleo menos caro para os compradores estrangeiros. [USD/]

Os preços do petróleo, no entanto, reduziram alguns ganhos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira que havia instruído seu secretário de comércio a adicionar uma tarifa adicional de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio do Canadá, elevando a tarifa total sobre esses produtos para 50%.

"Esse tipo de drama está aumentando a volatilidade aqui", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.