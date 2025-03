Polícia do Rio destrói "resort do tráfico" em favela do Complexo de Israel

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A polícia do Rio de Janeiro realizou operação nesta terça-feira para demolir um “resort do tráfico“ construído por um dos traficantes mais procurados do Estado dentro de um complexo de favelas na zona norte da capital fluminense.

A estrutura com lago artificial, piscina, academia de musculação, churrasqueira e área de lazer servia de ponto de encontro de traficantes liderados por Álvaro Malaquias, conhecido como "Peixão", um dos criminosos mais perigosos e procurados do Estado, de acordo com a polícia.