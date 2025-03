Primeiro leilão de baterias do Brasil fica para o 2º semestre, diz secretário

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O primeiro leilão do governo brasileiro de reserva de capacidade na forma de potência, com sistemas de armazenamento em baterias, será realizado no segundo semestre de 2025, disse nesta terça-feira o secretário Nacional de Transição Energética e Planejamento, Thiago Barral.

Segundo ele, o ineditismo do certame e o calendário repleto de leilões do governo neste ano levaram o evento para a segunda metade de 2025.

"Recebemos muitas contribuições desde a consulta pública e, pelo ineditismo, temos um dever de casa grande para digerir e buscar um desenho", disse Barral, adicionando que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) trabalha na regulação das soluções de armazenamento no sistema elétrico.