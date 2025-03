Reino Unido não responderá às tarifas dos EUA sobre aço, diz autoridade britânica

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse durante uma visita de Starmer à Casa Branca no mês passado que seu governo e o Reino Unido negociariam um acordo comercial que poderia ajudar a evitar as tarifas dos EUA.

O ministro do comércio do Reino Unido, Jonathan Reynolds, defendeu a isenção britânica de tarifas para o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, em uma recente ligação telefônica.

Os EUA são responsáveis por cerca de 5% das exportações de aço do Reino Unido e 6% das exportações de alumínio, de acordo com dados do governo britânico.

As exportações de aço do Reino Unido para os Estados Unidos valem mais de 400 milhões de libras (US$ 518 milhões) por ano, de acordo com o órgão setorial UK Steel, que afirmou que a introdução de tarifas dos EUA "seria um golpe devastador para nosso setor".

(Reportagem de Andrew MacAskill)